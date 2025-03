Corriere dello Sport – Ranieri sa che a Lecce sarà durissima, in uno stadio in cui la Roma non vince dal 2019 (Lecce-Roma 0-1 con rete di Dzeko) e che ha fermato sia Mourinho che De Rossi: “Il Lecce dopo la sosta ha fatto quattro punti, noi veramente pochi (uno su nove disponibili). Questo ci deve subito allertare. Troveremo un ambiente caldo e una squadra che non ci farà respirare. Dobbiamo essere pronti a tutte queste cose. Poi chi giocherà dovrà sapere cosa fare, e già lo sanno”. Il Lecce è una delle squadre a non aver trovato ancora il successo in casa nel 2025.