Rangers-Roma, vigilia di Europa League: domani conferenza e allenamento all’Ibrox Stadium

La Roma è pronta a tuffarsi in una notte di Europa League dal fascino antico. Giovedì, alle 21:00, i giallorossi sfideranno i Rangers in uno degli stadi più caldi d’Europa, l’Ibrox Stadium di Glasgow, dove storia e passione si fondono in un’unica, inconfondibile atmosfera. Una partita che può pesare molto nel cammino europeo dei giallorossi, chiamati ad una risposta dopo la sconfitta col Milan per portare di nuovo fiducia nel progetto di Gasperini tra i tifosi.
Il programma della vigilia si svolgerà interamente all’Ibrox Stadium:
Ore 17:30 locali (18:30 italiane): conferenza stampa prepartita, con Gasperini e un calciatore della Roma che risponderanno alle domande dei media. Ore 18:30 locali (19:30 italiane): i primi 15 minuti dell’allenamento saranno aperti ai giornalisti, occasione utile per osservare le ultime indicazioni tattiche prima della rifinitura a porte chiuse.
Contro un Rangers sempre temibile in casa e spinto da un pubblico infuocato, la Roma dovrà affidarsi alla voglia di rivalsa della squadra per imporsi in un contesto tutt’altro che semplice. Una sfida da grande palcoscenico europeo, dove il carattere farà la differenza.