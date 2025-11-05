Prosegue la marcia di avvicinamento della Roma alla delicata sfida di Europa League contro i Rangers, un match che può già dire molto sul cammino europeo dei giallorossi. In attesa del fischio d’inizio, previsto tra poco più di 24 ore, la squadra capitolina si prepara anche alla tradizionale conferenza stampa della vigilia.

Accanto al tecnico Gian Piero Gasperini ci sarà Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, leader del reparto arretrato e uomo di carisma nello spogliatoio, risponderà alle domande dei giornalisti presenti in Scozia.

L’appuntamento con la conferenza è fissato per le 18:30, orario in cui Gasperini e Mancini parleranno delle sensazioni alla vigilia del match e delle strategie per affrontare un avversario insidioso come i Rangers. Un segnale di fiducia da parte dell’allenatore nei confronti del numero 23, sempre più punto di riferimento per la Roma dentro e fuori dal campo.