Lorenzo Pellegrini, autore del 2-0 contro i Rangers, ha parlato a Sky Sport al termine della gara di Europa League. Le sue dichiarazioni:

Siete riusciti a rispondere a questo buon momento nonostante le sconfitte.
“Era importante vincere e recuperare quello che avevamo perso. Non era per nulla una partita semplice e sopratutto dare continuità a quello che stiamo facendo”.

Parlaci di questo miglioramento della Roma.
“Secondo me quello che va apprezzato è il continuo miglioramento del gruppo facendo buon risultati. Rispetto agli altri anni non avevamo avuto grandi miglioramenti come adesso e speriamo di continuare a migliorarci”.

Come stai fisicamente? Gasperini come ha inciso su vostro gruppo?
“Diciamo che l’inizio è stato un pochino difficile, però poi dopo dal derby in poi ho avuto quella continuità che tanto desideravo ma mi sentivo come se non riuscissi a recuperare. Invece adesso mi sento bene e lucido e ne sono molto contento perchè questa estate è stata molto difficile. Il mister è molto esigente ma con noi sa quali sono le corde giuste da toccare”.

Mi fai un’analisi di come state migliorando in attacco?
“Si stiamo cercando di comunicarci e capirci il più possibile, lo stesso Artem ha fatto anche piccoli miglioramenti che servono molto. Questo è quello che stiamo cercando di fare, capirci il più possibile perché in campo c’è poco tempo per pensare. Dal mio punto di vista possiamo fare ancora di più”.

