Il tema del gol è importante, cosa state facendo per risolverla?

“Intanto buonasera. Certo, conosciamo i nostri numeri, nel bene e nel male. Sappiamo anche che l’unica maniera di migliorare è quella del lavoro quotidiano e, seguendo il lavoro di mister Gasperini, certamente cresceremo tanto in questo senso. Poi ci sono anche episodi da analizzare: se guardiamo le ultime partite, in particolare quella di Milano, abbiamo prodotto una buona mole offensiva e forse avremmo potuto concretizzare di più. Ma la strada, costruendo occasioni da gol, sarà quella che ci porterà poi a realizzarle”.