Ricky Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Rangers-Roma. Le sue parole:
Il tema del gol è importante, cosa state facendo per risolverla?
“Intanto buonasera. Certo, conosciamo i nostri numeri, nel bene e nel male. Sappiamo anche che l’unica maniera di migliorare è quella del lavoro quotidiano e, seguendo il lavoro di mister Gasperini, certamente cresceremo tanto in questo senso. Poi ci sono anche episodi da analizzare: se guardiamo le ultime partite, in particolare quella di Milano, abbiamo prodotto una buona mole offensiva e forse avremmo potuto concretizzare di più. Ma la strada, costruendo occasioni da gol, sarà quella che ci porterà poi a realizzarle”.
Può avere un impatto mentale e di valutazione questo vertice in campionato sulle prestazioni europee?
“No. Chi indossa la maglia della Roma sa che certi calcoli non se li può permettere. Vogliamo competere in tutte le competizioni ed è così evidentemente anche in Europa League. Le sconfitte sono arrivate al termine di partite dove magari avremmo anche potuto ottenere risultati diversi, ma adesso abbiamo l’obbligo di invertire questa tendenza, già da stasera, su un campo che è tradizionalmente molto caldo”.
