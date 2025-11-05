Pagine Romaniste (S. Fabbretti e G. Rufino) – Archiviata la sconfitta di San Siro, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a rimettersi in marcia. Giovedì sera, alle 21:00, i giallorossi tornano in campo a Glasgow per affrontare i Rangers nella quarta giornata della League Phase di Europa League. Una gara che profuma già di spartiacque: la Roma è ferma a quota 3 punti, mentre gli scozzesi ancora a secco, cercano disperatamente di riaccendere la loro stagione.

Per i Rangers è un periodo nero. Non solo ultimi nel girone, ma anche fuori dalla Coppa di Scozia dopo il ko nel derby con il Celtic, che li ha piegati 3-1 ai supplementari. Il tecnico tedesco Röhl non cambia rotta e si affida ancora al 3-4-2-1: Butland tra i pali, difesa con Djiga, Souttar e Cornelius, mentre sulle corsie agiranno Tavernier a segno proprio contro il Celtic e Meghoma. In mezzo spazio a Raskin e Diomandé, con Danilo Pereira e Asgaard a supporto di Chermiti, unica punta.

Dall’altra parte, la Roma si presenta a Ibrox con l’amaro in bocca e l’obbligo di fare punti per restare aggrappata alla qualificazione. Gasperini non rinuncia al suo 3-4-2-1: Svilar resta tra i pali, protetto da Mancini, Ndicka e Hermoso. A destra Celik è confermato, mentre a sinistra Tsimikas insidia Wesley, fin qui sempre titolare. In mezzo, Cristante e Koné sono chiamati a un’altra prova di forza.

L’attacco, invece, è da reinventare. Le assenze di Dybala, Ferguson e Bailey, oltre a Baldanzi fuori lista, costringono Gasperini a ridisegnare il reparto offensivo: davanti dovrebbe tornare Dovbyk, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle.

DOVE VEDERE RANGERS-ROMA

La partita di Europa League fra Rangers e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Gli abbonati potranno seguire l’incontro sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. In alternativa valida la visione in streaming su Now o SkyGo.

ARBITRA KROGH. AL VAR VAN DRIESSCHE

Il match contro i Rangers sarà diretto da Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Mads Kristoffersen. In sala VAR ci sarà Bram Van Driessche, coadiuvato da Willy Delajod nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Diga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danilo Pereira, Aasgaard; Chermiti.

A disp.: Kelly, Fernandez, Rothwell, Rice, McCallion, Cameron, Curtis, Antman, Gassama, Miovski

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili:

All.: Rohl.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Wesley, Romano, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey.

All.: Gasperini.