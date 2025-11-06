Rangers-Roma, le probabili dei quotidiani: Gasperini cerca riscatto in Europa, riposano Ndicka e Koné, in attacco tocca a Dovbyk

Dopo i passi falsi con Lille e Viktoria Plzen, la Roma non ha più margine d’errore in Europa League. A Glasgow, contro i Rangers, i giallorossi di Gian Piero Gasperini sono chiamati a una prova di carattere per rimettere in carreggiata il cammino europeo. Nonostante le tante assenze e l’importanza della posta in palio, l’allenatore punterà ancora una volta sull’ossatura vista pochi giorni fa contro il Milan.

In difesa, l’unico sicuro del posto è Mancini. Accanto a lui, ballottaggi aperti: Hermoso e Celik si contendono una maglia, mentre Ndicka potrebbe rifiatare. Occhio, però, alla possibile sorpresa Ziolkowski. Sugli esterni, Wesley confermato, mentre sull’altra corsia si giocano il posto Tsimikas e Rensch.

A centrocampo, El Aynaoui affiancherà Cristante, con Koné destinato a un turno di riposo. Davanti, scelte praticamente obbligate: Soulé, Pellegrini e Dovbyk guideranno l’attacco, con El Shaarawy e Pisilli pronti a dare freschezza a gara in corso.

Le probabili formazioni dei principali quotidiani

Gazzetta dello Sport – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Corriere dello Sport – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Il Messaggero – Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Il Tempo – Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Tuttosport – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Il Romanista – Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.