Pagine Romaniste – Lontana dall’Olimpico, la Roma versione europea torna alla vittoria. Dopo i passaggi a vuoto con Lille prima e Viktoria Plzen dopo, in Scozia la squadra di Gasperini supera 0-2 i Rangers Glasgow.
La pratica è chiusa nella parte finale del primo tempo. Ci pensa prima Soulé a portare la Roma in vantaggio: perfetto il cross di Pellegrini, spizzata di Cristante e colpo di testa dell’argentino. Passano appena tredici minuti ed arriva il timbro finale di Pellegrini. Dovbyk lavora benissimo la verticalizzazione di Mancini, tocca per il 7 giallorosso che con un preciso tiro d’interno raddoppia.
Al di là dei marcatori, positiva la prestazione di tutta la squadra. Spiccano Cristante e Mancini, El Aynaoui continua la crescita. Segnali positivi anche da Dovbyk. L’attaccante ucraino non segna, ma è sempre al centro delle offensive romaniste.
LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6.5; Mancini 7, Ndicka 6.5, Hermoso 6. Celik 6 (73′ Wesley 6), El Aynaoui 6.5, Cristante 7, Tsimikas 5.5 (73′ Rensch 6); Soulé 6.5 (66′ El Shaarawy 6), Pellegrini 7 (66′ Koné 6.5); Dovbyk 6 (86′ Pisilli s.v). Allenatore: Gasperini 7.
