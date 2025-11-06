Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo Rangers-Roma. Le sue parole:

Bisognava tornare al gol e vittoria è stato fatto tutto cosa ne pensa?

“Vincere su questi campi non è mai semplice, sono squadre sul piano atletico molto impegnative. C’è stato qualche difficoltà nel secondo tempo ma ci può stare”.

Pellegrini diceva che stanno migliorando la comunicazione, cosa voleva dire secondo lei?

“È fondamentale fare reparto anche in attacco, il secondo gol è stato l’esempio”.

Dove è più soddisfatto dopo queste partite di campionato ed Europa?

“Penso che siamo indubbiamente cresciuti, all’inizio della stagione abbiamo fatto risultato con prestazioni non convincenti, altre volte il contrario ma sconfitte come quelle contro Milan e Inter servono molto e continuare a lavorare per migliorarci”.

Come sta Dovbyk? La fase offensiva come la vede?

“Secondo me si, ha una condizione fisica superiore, entra nei gol, è andato vicino alle conclusioni. Pero globalmente è migliorato moltissimo. Soffriamo certo la mancanza di tre giocatori offensivi ma speriamo di recuperarli il prima possibile”.