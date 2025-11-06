Rangers-Roma, El Aynaoui: “Dobbiamo penare anche alla classifica e fare la migliore prestazione possibile”

Neil El Aynaoui ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Rangers-Roma. Le sue dichiarazioni:
In che modo bisogna far continuare i 35 minuti con il Milan?
“Si certo è così, abbiamo fatto un’ottima prestazione, ora si tratta di analizzare cose positive e meno e continuare a lavorarci per farle crescere”.
Sei preoccupato della posizione in classifica della Roma in Europa?
“No, ma non ci pensiamo. Dobbiamo lavorare ed essere concentrati partita dopo partita e fare la migliore prestazione possibile”.
