IntervisteNewsPrimo piano

Rangers-Roma, El Aynaoui: “Dobbiamo penare anche alla classifica e fare la migliore prestazione possibile”

Neil El Aynaoui ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Rangers-Roma. Le sue dichiarazioni:

Scritto da Redazione - Emanuele Papi

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

I più letti

© Pagineromaniste.com