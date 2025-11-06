Pagine Romaniste – Vince la Roma. Dopo due brutte sconfitte in casa, i giallorossi tornano alla vittoria in Europa e lo fanno convincendo contro i Rangers Glasgow. Una partita sempre in controllo, sbloccata nel primo quarto d’ora grazie a un tap-in di Soulé sugli sviluppi di un angolo, e poi messa in cassaforte dal colpo di biliardo di Pellegrini, su un ottimo assist di Dovbyk.

Nella ripresa sono sempre i capitolini a tenere il pallino del gioco, anche se le conclusioni più pericolose sono arrivate dagli scozzesi. Una vittoria importante per il proseguo della competizione, vista anche la prossima sfida contro il Midtjylland, attualmente prima in classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin (61 Diomande), Meghoma (46′ Aasgaard); Moore (81′ Curtis), Chermiti (72′ Miovski), Gassama (61′ Danilo).

A disp.: Kelly, Wright, Diomande, Aasgaard, Cornelius, Cameron, Antaman, Miovski, Fernandez, Rice, Curtis, Danilo.

All.: Röhl.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik (72′ Wesley), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (72′ Rensch); Pellegrini (66′ Koné), Soulé (66′ El Shaarawy); Dovbyk (86′ Pisilli).

A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Wesley, Romano, Pisilli, Koné, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Baldanzi, Bailey.

Arbitro: Krogh.

Assistenti: Rasmussen e Bramsen.

IV Uomo: Kristoffersen.

Var: Van Driessche.

Avara: Delajod.

Marcatori: Soulé (R), Pellegrini (R).

Ammoniti:

Espulsi:



90’+3 – VINCE LA ROMA. I giallorossi tornano alla vittoria con una buona prestazione in Europa dopo le due sconfitte in casa. Decisivi i gol di Soulé e Pellegrini nel primo tempo.

90’+2 – El Shaarawy calcia a giro e quasi beffa Butland anche grazie a una deviazione di un difensore che però termina di poco fuori.

90′ – Concessi 3 minuti di recupero.

89′ – Dopo un rimpallo la palla schizza al limite per l’area per Danilo che calcia di prima ma manda alto.

86′ – Ultimo cambio per la Roma. Pisilli prende il posto di Dovbyk.

81′ – Esce dal campo un ottimo Moore ed entra Curtis.

78′ – Moore inventa in area per Danilo che però viene chiuso in uscita bassa da Svilar.

72′ – Cambio anche per i Rangers. Fuori Chermiti per Miovski.

72′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Celik e Tsimikas. Dentro: Wesley e Rensch.

69′ – Clamorosa palla gol per la Roma. Azione da destra a sinistra dei giallorossi che trovano Tsimikas sl secondo palo che calcia malissimo. Sul secondo arriva Celik che di ginocchio prende la traversa da un metro.

67′ – Ancora pericolosi i Rangers che costruiscono sulla destra con Moore che poi serve in area per Aasgaard che calcia ma incrocia troppo.

66′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Pellegrini e Soulé. Dentro: El Shaarawy e Koné.

61′ – Doppio cambio per i Rangers. Fuori: Gassama e Raskin. Dentro: Diomande Danilo.

60′ – Ancora Chermiti lanciato in area sulla sinistra calcia cadendo e manda fuori.

58′ – Buona azione dei Rangers sulla sinistra che libera al tiro Moore, che però manda largo.

48′ – Chermiti calcia di sinitro da dentro l’area, bravo Hermoso a respingere in scivolata.

46′ – Ricomincia la partita. Cambio per i Rangers. Aasgaard prende il posto di Meghoma.

SECONDO TEMPO



45’+1 – Termina il primo tempo in Scozzia, Roma avanti grazie a Soulé e Pellegrini.

45′ – Concesso un minuto di recupero

45′ – Contropiede della Roma guidato da Pellegrini e Dovbyk. L’ucraino appoggia per Soulé che dopo due tocchi calcia a giro e sfiora il secondo palo.

42′ – Soulé recupera un pallone e serve Dovbyk in area. L’ucraino calcia da posizione defilata e viene fermato da una deviazione.

39′ – Occasione Rangers. Gassama scappa sulla destra e tira-crossa, Svilar devìa, la palla resta lì e Moore calcia a botta sicura, ma una scivolata di Mancini salva la Roma.

36′ – GOL DELLA ROMA. Dovbyk addomestica una palla in profondità di Mancini. L’ucraino l’appoggia perfettamente per Pellegrini che di piattone trova il raddoppio giallorosso.

33′ – Buona azione della Roma a sinistra che libera al cross dentro l’area El Aynaoui che cerca Celik sul secondo palo, però anticipato.

22′ – Sul calcio d’angolo successivo Hermoso stacca di testa ma manda alto.

21′ – Solé entra dal lato corto in area e calcia sul primo palo, ma Butland para e mette in angolo.

19′ – Chermiti guadagna un angolo, ma la Roma è brava a respingere l’assalto degli scozzesi.

16′ – Dopo un rimpallo tra Tsimikas e Hermoso la palla arriva in area per Chermiti che calcia forte a incrociare ma non inquadra la porta.

13′ – GOL DELLA ROMA. Ancora un buon calcio d’angolo di Pellegrini che trova Cristsnte che spizza. Sul secondo palo arriva Soulé che l’appoggia in rete.

6′ – Pellegrini batte bene una punizione guadagnata da Mancini. La palla insidiosa viene chiusa in angolo.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO

LIVE –