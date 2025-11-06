Pagine Romaniste – Vince la Roma. Dopo due brutte sconfitte in casa, i giallorossi tornano alla vittoria in Europa e lo fanno convincendo contro i Rangers Glasgow. Una partita sempre in controllo, sbloccata nel primo quarto d’ora grazie a un tap-in di Soulé sugli sviluppi di un angolo, e poi messa in cassaforte dal colpo di biliardo di Pellegrini, su un ottimo assist di Dovbyk.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin (61 Diomande), Meghoma (46′ Aasgaard); Moore (81′ Curtis), Chermiti (72′ Miovski), Gassama (61′ Danilo).
A disp.: Kelly, Wright, Diomande, Aasgaard, Cornelius, Cameron, Antaman, Miovski, Fernandez, Rice, Curtis, Danilo.
All.: Röhl.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik (72′ Wesley), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (72′ Rensch); Pellegrini (66′ Koné), Soulé (66′ El Shaarawy); Dovbyk (86′ Pisilli).
A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Wesley, Romano, Pisilli, Koné, El Shaarawy.
All.: Gasperini.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Baldanzi, Bailey.
Arbitro: Krogh.
Assistenti: Rasmussen e Bramsen.
IV Uomo: Kristoffersen.
Var: Van Driessche.
Avara: Delajod.
Marcatori: Soulé (R), Pellegrini (R).
Ammoniti:
Espulsi:
90’+3 – VINCE LA ROMA. I giallorossi tornano alla vittoria con una buona prestazione in Europa dopo le due sconfitte in casa. Decisivi i gol di Soulé e Pellegrini nel primo tempo.
90’+2 – El Shaarawy calcia a giro e quasi beffa Butland anche grazie a una deviazione di un difensore che però termina di poco fuori.
90′ – Concessi 3 minuti di recupero.
89′ – Dopo un rimpallo la palla schizza al limite per l’area per Danilo che calcia di prima ma manda alto.
86′ – Ultimo cambio per la Roma. Pisilli prende il posto di Dovbyk.
81′ – Esce dal campo un ottimo Moore ed entra Curtis.
78′ – Moore inventa in area per Danilo che però viene chiuso in uscita bassa da Svilar.
72′ – Cambio anche per i Rangers. Fuori Chermiti per Miovski.
72′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Celik e Tsimikas. Dentro: Wesley e Rensch.
69′ – Clamorosa palla gol per la Roma. Azione da destra a sinistra dei giallorossi che trovano Tsimikas sl secondo palo che calcia malissimo. Sul secondo arriva Celik che di ginocchio prende la traversa da un metro.
67′ – Ancora pericolosi i Rangers che costruiscono sulla destra con Moore che poi serve in area per Aasgaard che calcia ma incrocia troppo.
66′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Pellegrini e Soulé. Dentro: El Shaarawy e Koné.
61′ – Doppio cambio per i Rangers. Fuori: Gassama e Raskin. Dentro: Diomande Danilo.
60′ – Ancora Chermiti lanciato in area sulla sinistra calcia cadendo e manda fuori.
58′ – Buona azione dei Rangers sulla sinistra che libera al tiro Moore, che però manda largo.
48′ – Chermiti calcia di sinitro da dentro l’area, bravo Hermoso a respingere in scivolata.
46′ – Ricomincia la partita. Cambio per i Rangers. Aasgaard prende il posto di Meghoma.
SECONDO TEMPO
45’+1 – Termina il primo tempo in Scozzia, Roma avanti grazie a Soulé e Pellegrini.
45′ – Concesso un minuto di recupero
45′ – Contropiede della Roma guidato da Pellegrini e Dovbyk. L’ucraino appoggia per Soulé che dopo due tocchi calcia a giro e sfiora il secondo palo.
42′ – Soulé recupera un pallone e serve Dovbyk in area. L’ucraino calcia da posizione defilata e viene fermato da una deviazione.
39′ – Occasione Rangers. Gassama scappa sulla destra e tira-crossa, Svilar devìa, la palla resta lì e Moore calcia a botta sicura, ma una scivolata di Mancini salva la Roma.
36′ – GOL DELLA ROMA. Dovbyk addomestica una palla in profondità di Mancini. L’ucraino l’appoggia perfettamente per Pellegrini che di piattone trova il raddoppio giallorosso.
33′ – Buona azione della Roma a sinistra che libera al cross dentro l’area El Aynaoui che cerca Celik sul secondo palo, però anticipato.
22′ – Sul calcio d’angolo successivo Hermoso stacca di testa ma manda alto.
21′ – Solé entra dal lato corto in area e calcia sul primo palo, ma Butland para e mette in angolo.
19′ – Chermiti guadagna un angolo, ma la Roma è brava a respingere l’assalto degli scozzesi.
16′ – Dopo un rimpallo tra Tsimikas e Hermoso la palla arriva in area per Chermiti che calcia forte a incrociare ma non inquadra la porta.
13′ – GOL DELLA ROMA. Ancora un buon calcio d’angolo di Pellegrini che trova Cristsnte che spizza. Sul secondo palo arriva Soulé che l’appoggia in rete.
6′ – Pellegrini batte bene una punizione guadagnata da Mancini. La palla insidiosa viene chiusa in angolo.
1′ – Inizia il match.
PRIMO TEMPO
LIVE –