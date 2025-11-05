“Non abbiamo iniziato bene il nostro cammino europeo, ma vogliamo dimostrare ai tifosi che possiamo fare meglio. Abbiamo avuto due allenatori in tre partite e non è il massimo per una squadra. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere”.

Come sta la squadra alla luce dei risultati avuti finora?

“Siamo tutti delusi come squadra, ma abbiamo tanti impegni davanti. Dobbiamo arrivarci positivi e cercheremo di affrontare anche questa sfida”.

Sull’arbitraggio dell’ultima partita.

“Personalmente non posso controllare le decisioni dell’arbitro. Secondo me non ha condotto la partita nel modo giusto, però andiamo avanti lo stesso”.

Com’è il tuo morale, non hai giocato le ultime partite?

“È difficile, sono un po’ giù di morale. È difficile guardare le partite da casa quando hai tanta voglia di giocare, ma adesso sono pronto”.

Sulla Roma.

“Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo, la Roma è una grande squadra, ma dobbiamo cominciare al meglio la partita, poi vedremo cosa succederà”.