Fabio Rampelli (vicepres. Camera dei deputati) è intervenuto nella sua intervista a Il Tempo sulla questione relativa al nuovo stadio della Roma. Il vicepresidente della Camera dei deputati si è espresso sulla costruzione dell’impianto giallorosso che dovrebbe rientrare nella zona di Pietralata.

Qui, la sua dichiarazione.

“Da urbanista dico che il luogo giusto per fare lo stadio della Roma è Tor Vergata, visto che lì sono state programmate infrastrutture, ci arriva la metro, ci sono spazi enormi, non esistono boschi urbani e non c’è il rischio di congestione totale della viabilità che invece pesa su Pietralata. Il progetto di Dan Friedkin si può perfettamente calare anche lì, senza cambiarlo di una virgola. E sarebbe un modo per riqualificare un pezzo della più desolata periferia romana”.