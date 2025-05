“Tanto tuonò che piovve. Tutti sanno fin dal principio che l’ipotesi ‘Stadio a Pietralata’ porta con sé problemi di impatto ambientale, viabilità e traffico, incompatibilità con l’adiacente ospedale Pertini, di presenza traumatica di un quartiere ad alta densità abitativa che di tutto ha bisogno fuorché di uno stadio con una presenza di 70mila persone a partita. Tutti sanno che i cittadini della zona e i comitati di cui sono espressione hanno manifestato da subito la loro contrarietà. Legittime dunque le loro proteste attraverso la resistenza passiva inscenata davanti alle ruspe, legittimo e doveroso è stato anche l’intervento delle forze

dell’ordine, che non hanno effettuato alcuna aggressione, ma semplicemente provato a trascinare via i manifestanti sdraiati in terra finché glielo ha chiesto il Campidoglio. Quando è venuto meno questo ordine la polizia ha rinunciato all’azione”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati in quota Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.

“Paradossale che parlamentari della sinistra siano talmente strabici che, invece di prendersela con Gualtieri finché non ha tirato i remi in barca, se la prendano con Piantedosi – aggiunge -. Faccio ancora una volta un appello al sindaco, sapendo che esiste una disponibilità dell’As Roma al riguardo: a Pietralata nessuno vuole questo stadio, dunque perché violentare il territorio quando un altro quartiere, Tor Vergata, spalanca le porte a questa infrastruttura? A Pietralata si profila un mostro urbanistico, mentre a Tor Vergata sussistono tutte le condizioni per fare lo stadio: la cattedrale nel deserto della Vela di Calatrava, le opere già realizzate per la mai conclusa Città dello Sport, spazi sterminati che aspettano di essere riempiti, collegamenti utili per il raduno dei giovani con Papa Leone XIV e, soprattutto, il consenso dei cittadini e del municipio, purtroppo defraudati dell’Expò

universale 2030″.

Lo stesso Rampelli conclude: “In molti si chiedono il perché di questa incongruenza, di questo accanimento. L’urbanistica è una scienza quasi esatta e contempla anche il gradimento nelle trasformazioni… Se si riunirà un tavolo in Campidoglio penso che debba parlare di questo. Tutto il progetto in blocco sarebbe valido anche per Tor Vergata, dove al posto del reparto mobile per i lavori sarebbero necessari i volontari della protezione civile per dare ordine alla folla festante”. Lo riporta Adnkronos.