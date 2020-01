Il gip Costantino de Robbio, ha archiviato la posizione di Virginia Raggi. La sindaca era indagata per abuso d’ufficio, e dopo l’archiviazione la prima cittadina ha espresso le sue considerazioni: “Ancora una volta è stato spazzato via il fango che volevano gettarmi addosso, ho agito come sempre nella massimi trasparenza“. Adesso, la Raggi, valuterà se agire per calunnia. Lo riporta Il Corriere della Sera.