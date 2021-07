Raggi si arrende: “L’Olimpico resterà chiuso”. La Fan zone c’è

La Gazzetta dello Sport (E.Esposito) – Dopo una lunga giornata di incontri, è stato deciso che l’Olimpico non verrà aperto per una visione collettiva della finale di domani tra Italia e Inghilterra. Lo ha stabilito il Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura. Vari gli aspetti che hanno spinto verso questa scelta. Intanto per fare entrare 8-9 mila persona sarebbe stata necessaria una superderoga, visto che al momento le norme anticovid per un evento non sportivo ammettono un massimo di mille persone e 1500 con deroga. Altro elemento chiave, la gestione del deflusso e il rischio assembramenti soprattutto in caso di vittoria degli azzurri. Restano confermatissimi comunque i due maxischermi ai Football Village di piazza del Popolo (2500 persone) e dei Fori Imperiali (oltre mille). Ci si potrà prenotare dalla mezzanotte di oggi e sono arrivate richieste anche dall’estero. Molti hanno chiesto di poter vedere alle 15 anche la finale di Berrettini a Wimbledon. Saranno accontentati?