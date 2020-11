Raggi preoccupata dall’idea del Flaminio. Cercato un contatto con i Friedkin

L’idea di costruire il nuovo Stadio della Roma al Flaminio ha destato qualche insoddisfazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Reepubblica, l’ipotesi ora più in voga spaventa il Campidoglio. La Sindaca Raggi, dopo i “no” iniziali e quattro anni abbondanti persi in rinvii e approfondimenti, puntava sullo stadio per sostenere la ricandidatura. Per questo la prima cittadina nel corso del fine settimana ha cercato contatto con i Friedkin, agitata dall’idea che possa tramontare l’iter per lo stadio di Tor di Valle.