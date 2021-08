Raggi: “La Roma sta definendo una proposta sulla quale si svilupperà il progetto per lo Stadio”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è tornata a parlare dello Stadio della Roma. La Prima Cittadina della Capitale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla revoca del pubblico interesse sull’area di Tor di Valle e al progetto per il nuovo stadio. Queste le sue parole, in una diretta Facebook sul suo profilo:

“L’area di Tor di Valle continuerà a rimanere ai privati, com’era prima, e loro decideranno cosa farci. Intanto rassicuro sul fatto che con l’AS Roma abbiamo già avuto modo di incontrarci varie volte e che sta definendo una proposta sulla quale si svilupperà probabilmente il progetto per lo stadio della Roma“.