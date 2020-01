Raggi: “Dobbiamo dirlo, 120 anni fa nasceva la prima squadra della Capitale, la Lazio”

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un evento che si è svolto ieri a Castel Sant’Angelo, che festeggiava i 120 anni di storia della Lazio, è intervenuta dicendo:

“Il 9 gennaio del 1900 nasceva la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo. Nasceva a Piazza della Libertà, dove ogni anno i tifosi si ritrovano per festeggiare un momento. La Lazio ha una storia particolare, ha attraversato momenti difficili e meno difficili. Ci sono stati anche gli scudetti, uno l’ho vissuto anche io ed è stata una grandissima emozione. Ci sono anni in cui si corre di più e quelli in cui si rallenta un po’. Giorni in cui si vince e giorni in cui si impara. Quest’anno ci sta regalando una serie di successi. Abbiamo visto belle giornate e belle vittorie. Con il presidente Lotito abbiamo avuto la possibilità di vederci a luglio, quando la Lazio ha vinto la Coppa Italia abbiamo vissuto un bellissimo momento in Campidoglio, la casa di tutti i romani. Ora siamo reduci da un’altra vittoria importante, quella della Supercoppa. Il campionato…non si dice, ma ci sta dando qualche soddisfazione. Questa stagione è iniziata con il piede giusto. Io, come sindaco di Roma, non posso che augurarmi il meglio“.