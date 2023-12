La Gazzetta dello Sport (S. Vernazza) – José Mourinho e Romelu Lukaku, ex interisti primari, al di là dell’addio sbagliato del centravanti, non hanno fatto il regalo di un pareggio o di un colpaccio, la Roma esce battuta dallo Stadium. L’ha punita un gol di Rabiot al sorgere della ripresa. In svantaggio, la Roma ha preso il comando del gioco, ma non ha graffiato. È stata capace di impostare, non di rifinire e di concludere. Roma più palleggiante, Juve più ripartente: in estrema sintesi, il contenuto di un primo tempo di reciproco studio e vigilanza. In 45 minuti, una grande occasione per ciascuno. All’inizio il palo di Cristante, in coda il salvataggio di N’Dicka sul tiro di Kostic con Rui Patricio battuto.

Per oltre mezz’ora la Juve ha lasciato che fosse la Roma a gestire il pallino e i “mourinhiani” lo hanno fatto con cautela, a basso tasso di cattiveria. Hanno cercato Lukaku senza trovarlo. Qua e là hanno innescato Dybala e il grande ex ha accarezzato un palo con un esterno sinistro. Rabiot, la punta in più, ha punito la Roma al culmine di un’azione di forza sull’asse serbo Kostic-Vlahovic, con assist di tacco del centravanti per il francese in uno dei suoi classici inserimenti. Mourinho le ha provate tutte, come suo costume ha cominciato ad ammassare attaccanti o giocatori offensivi: ha chiuso con Azmoun e Dybala dietro Lukaku; con El Shaarawy esterno sinistro di centrocampo; con Pellegrini in mediana. Lodevole per atteggiamento, la Roma non ha mai preoccupato Szczesny.