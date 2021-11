Rabbia Mourinho: Pellegrini nel 2022

Considerata l’assenza del numero 7 – e con Cristante e Villar ancora positivi al Covid – contro il Bologna dovrebbe toccare ancora a Diawara, che a centrocampo affiancherà Veretout, mentre Mkhitaryan giocherà “da Pellegrini” sulla mediana giallorossa.

Dopo tre vittorie consecutive infatti il tecnico dovrebbe riproporre ancora una volta la difesa a tre che, grazie al rientro di Smalling, contro gli uomini di Juric ha funzionato alla grande. Domenica l’inglese ha disputato una gara intera dopo i 70′ giocati giovedì scorso in coppa, motivo per cui domani sera potrebbe riposare: la priorità infatti è scongiurare qualsiasi tipo di ricaduta e una scelta definitiva verrà fatta soltanto dopo la rifinitura di oggi. Meno probabile, ma non da escludere del tutto, l’ipotesi del ritorno alla difesa a quattro: in quel caso Vina tornerebbe ad occupare la fascia sinistra, con Mancini e Ibanez centrali e Karsdorp sulla corsia opposta. A sciogliere i dubbi potrebbe essere lo stesso Mourinho, che alle 16 risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa prima della partenza per Bologna (la squadra viaggerà in aereo).