Rabbia Friedkin: c’è una società da ricostruire

Corriere dello Sport (R. Maida) – “Traducetemi la notizia. Ho capito bene?“. Yes mister Friedkin, la Roma stavolta l’ha davvero combinata grossa. Quando Dan e Ryan hanno scoperto la vicenda Diawara erano già abbastanza disappointed, delusi per il pareggio del Bentegodi. Ma mai si sarebbero immaginati di doversi imbattere in una figuraccia simile, che comunque accelererà i progetti di rinnovamento dell’organigramma giallorosso. Longo si è già chiamato fuori, Gombar probabilmente è uno dei responsabili. E’ stato chiesto conto anche a Zubiria, mentre De Sanctis ha già annunciato una querela nei confronti del “Faina”, personaggio noto sul web che l’ha accusato dell’errore. Sempre più forte la tentazione Totti, che potrebbe tornare come vicepresidente (al posto dell’uscente Baldissoni) o con un ruolo tecnico.