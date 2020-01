Qui Olimpico, il mondo nuovo

Sarà un caso o piuttosto un segno del destino questo passare dello scudetto due volte in 24 ore davanti all’Olimpico? Si fa fatica a ricordare un turno in cui le due romane abbiano giocato in casa nello stesso weekend. Lazio-Napoli e Roma-Juventus non sono solo due partite di vertice ad alto contenuto tecnico, ma anche l’inizio e la fine di un giorno lungo 28 ore in cui può accadere di tutto. L’Ora Capitale, una nuova Ora Capitale potrebbe tornare. I segni sono tanti che più di qualcuno pensa sia già scoccata. I segni di un cambiamento vicino in ogni caso ci sono tutti. Li ha visti per primo Dan Friedkin, che da mesi tesse una tela sottile tra i palazzi dello Sport e della politica. Con la fiducia nel possibile e nel futuro. E con la lungimiranza imprenditoriale di chi investe in inverno per raccogliere in primavera. Lo scrive il Corriere dello Sport.