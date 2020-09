Quello di oggi è un altro Cristante: imposta da dietro, ma si piace di meno

Corriere dello Sport (M.Filacchione) – Alla fine delle interviste il concetto era chiaro: Cristante farà il centrale di difesa ogni volta che sarà necessario. A 25 anni di arretrare il suo raggio d’azione ha pochissima voglia. Gli tocca aspettare un rapido inserimento di Kumbulla, l’unico che in tempi brevi potrebbe sollevarlo da quel posto. Arrivò alla Roma per motivi opposti. All’Atalanta aveva segnato 12 gol di cui 9 in campionato. Giocava da mezzalae talvolta faceva il trequartista dietro la punta. Monchi decise di prenderlo per una trentina di milioni compresi bonus. Con la Roma di gol non ne ha fatti molti: 4 la prima stagione e solo 2 nella seconda. L’attenuante c’è: è stato utilizzato da mediano. Nella gestione Fonseca ha fatto coppia con Diawara ed ora con Veretout. Nel corso della stagione è stato utilizzato come perno difensivo “mascherato“. Calava in mezzo ai due centrali e faceva partire l’azione da dietro.