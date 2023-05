Quella “Joya” a metà del tecnico portoghese

Il Tempo (L. Pes) – Una stagione da protagonista assoluto, vissuta in buona parte, però, anche lontano dal campo. Un Dybala a metà quello che ha incantato Roma, trascinandola in campionato e, soprattutto in Europa, lasciandola però talvolta orfana del suo talento. L’ex Juventus sta lavorando per essere al 100% per la gara con l’Inter e per le semifinali di Europa League.

Paulo in questa stagione ha disputato 34 gare (non tutte da titolare) sulle 46 totali in stagione. In particolare, in campionato, l’attaccante argentino ha giocato 23 partite su 32, scendendo in campo dal primo minuto in 20 occasioni per un totale di 1.639 minuti che corrispondono al 57% del totale: poco più della metà. Con Dybala in campo la media punti sfiora i 2 a partita (1.87), mentre senza di lui scende a 1.55.