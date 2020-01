Quei capitani bruciati dalla passione giallorossa

Daniele De Rossi è finalmente tornato, da spettatore, allo Stadio Olimpico. L’ex capitano, ha ingaggiato una truccatrice professionista per non frasi ricoprire dalla folla il giorno della partita, Roma-Lazio, e con una modifica ai capelli, degli occhiali ed un neo disegnato sul naso ci è riuscito. Il centrocampista di Ostia è, insieme a Totti, uno di quei capitani verso i quali non c’è stata riconoscenza fino in fondo. Entrambi “obbligati” a lasciare la Roma e trattati come gli ultimi arrivati. Un’altro di questi, ovviamente non paragonabile al “Capitano” e a “Capitan Futuro”, è Alessandro Florenzi. Il numero 24, però, non ha mai baciato il segno e potrà essere ricordato solo come “Capitan passato”. Lo riporta La Repubblica.