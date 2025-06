Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ingaggerà quattro giocatori che possono acquisire velocemente i gradi di titolari: un difensore, un esterno destro, un centrocampista e un attaccante. Se poi dovesse vendere Angelino, arriverebbe anche un mancino di fascia.

A centrocampo serve Matt O’Riley, classe 2000 che ha già dato disponibilità al trasferimento. In avanti si segue Boving, che può giocare anche centravanti all’occorrenza. Capitolo esterno destro: per Wesley il Flamengo chiede 30 milioni. Difensori: serve ancora del tempo per scovare il rinforzo adatto.