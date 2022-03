Quasi mai lunedì: lo strano caso dei giallorossi

Il Tempo (E. Zotti) – Mai dire lunedì. Nelle ultime tre stagioni il monday night non sembra essere una serata ideale in cui sfoggiare i colori giallorossi: soltanto in due occasioni infatti la Roma è scesa in campo di lunedì sera, nonostante due partecipazioni consecutive alla fase ad eliminazione diretta di Europa League e al cammino attualmente in corso in Conference League, con le gare programmate di giovedì.

Il 26 ottobre 2020 Pellegrini&co. hanno affrontato il Milan a San Siro, uscendo dal campo con un punto grazie ad un 3-3 arrivato in rimonta. L’altra apparizione della Roma in un match del lunedì è quella del 13 dicembre scorso nella vittoria arrivata all’Olimpico contro lo Spezia.

Una statistica condivisa con altri club impegnati stabilmente in competizioni internazionali come Inter e Juventus e dovuta ad una serie di fattori ad incastro: oltre alla decisione del licenziatario dei diritti tv, nel caso di turni ad eliminazione diretta disputati a distanza una settimana il criterio adottato è quello di concedere più giorni di riposo in vista del match di ritorno.

Numeri che in ogni caso cozzano con quello delle altre italiane impegnate in Europa: dal campionato 2019/20 il Napoli ha giocato di lunedì ben 5 volte – 3 durante la stagione in corso – l’Atalanta 3, mentre sul primo gradino del podio c’è il Milan. I rossoneri sono stati protagonisti di un monday night addirittura in 8 occasioni (2 quest’anno, 4 la scorsa stagione e 2 in quella 2019/20).

La Lazio invece è attualmente a quota 3, ma con la gara in programma domani all’Olimpico con il Venezia le apparizioni dei biancocelesti in una partita di inizio settimana saliranno a 4. Nel caso in cui la Roma dovesse disputare i quarti di Conference, la gara di ritorno sarebbe in programma giovedì 14 aprile, tre giorni prima di Pasqua. La Lega ha già programmato l’eventuale posticipo a Napoli dei giallorossi per Pasquetta.