Serie A, c’è l’ok definitivo del Governo per la quarantena soft

Con una circolare del Ministero della Salute è arrivato l’ok definitivo alla quarantena soft per le squadre di calcio professionistiche. Il provvedimento amministrativo ufficializza quanto anticipato ieri dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. La nuova direttiva prevede, in caso di una positività, l’isolamento del positivo e dei suoi contatti stretti e un test rapido per tutto il gruppo squadra nel giorno della partita, per consentire ai negativi di prendervi parte, con ritorno in isolamento a fine gara.

Ansa