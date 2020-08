Il Messaggero (R. Buffoni) – Il 30 agosto del 1980, quarant’anni fa, allo Stadio Olimpico di Roma andò di scena il debutto di Paulo Roberto Falcao con la maglia giallorossa, in un’amichevole contro i suoi ex compagni dell’International Porto Alegre. Gara organizzata per arrotondare con l’incasso il miliardo e mezzo sborsato dal presidente Viola per il cartellino. La prima del Divino finì in pareggio, 2-2, ma Roma aveva appena trovato il suo ottavo Re.