Quando il cattivo gusto va ben oltre il tifo

Le polemiche sui social per i suoi messaggi sul tema dei vaccini sono all’ordine del giorno, ma ieri il professor Burioni ha scatenato le ire dei tifosi romanisti nel commentare l’infortunio di Zaniolo. Il medico, noto tifosi laziale, ha fatto imbufalire i fan giallorossi con un paio di messaggi su Twitter ritenuti di cattivo gusto da tanti, “Auguro a Zaniolo una prontissima e completa guarigione, perché possa segnare il gol del solito 7-1. Gli auguro di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra”. Burioni aveva già manifestato la sua fede biancoceleste con un video che lo ritraeva mentre cantava l’inno dopo vittoria in Supercoppa. Lo scrive Il Tempo.