Prosegue il cammino dell’Italia verso i prossimi Mondiali, con gli Azzurri impegnati questa sera a Tallin contro l’Estonia per la quinta giornata del gruppo I. La squadra di Gennaro Gattuso cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione nel girone e dare continuità ai risultati positivi delle ultime uscite.

Il CT ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione titolare, lasciando in panchina i due romanisti Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Il difensore e il centrocampista della Roma, dunque, non partiranno dal primo minuto ma saranno a disposizione per subentrare a gara in corso. Fischio d’inizio previsto per le 20:45.