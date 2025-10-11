Qualificazioni Mondiali: Ferguson e Celik titolari con Irlanda e Turchia

Prosegue il weekend dedicato alle qualificazioni ai prossimi Mondiali, con diversi giocatori della Roma impegnati in campo con le rispettive nazionali. Dopo la vigilia azzurra di Mancini e Cristante, oggi tocca a Evan Ferguson e Zeki Celik rappresentare i colori giallorossi in giro per l’Europa.
Il terzino turco è stato confermato titolare dal CT Vincenzo Montella nella delicata trasferta della Turchia in Bulgaria, sfida importante per mantenere viva la corsa nel proprio girone, dove i turchi occupano attualmente il terzo posto. In contemporanea, Evan Ferguson partirà dal primo minuto nel match Irlanda-Portogallo, dopo aver superato i recenti problemi alla caviglia. La nazionale irlandese, fanalino di coda con un solo punto in due gare, cerca il riscatto contro una delle favorite del gruppo.