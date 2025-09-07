Proseguono gli impegni dei calciatori della Roma con le rispettive Nazionali, in una sosta che ha visto diversi giallorossi protagonisti in giro per l’Europa. Dopo i match dei giorni scorsi, è toccato oggi a Jan Ziolkowski e Zeki Celik scendere in campo o meglio, partire inizialmente dalla panchina nelle sfide di qualificazione al Mondiale 2026.

La Polonia ha ospitato la Finlandia a Chorzow, mentre la Turchia di Vincenzo Montella si è misurata contro la Spagna. Entrambi i difensori della Roma non sono stati scelti dal primo minuto: Celik è entrato al 63’, con la gara già indirizzata sul pesantissimo 6-0 per le Furie Rosse, raccogliendo comunque 27 minuti di gioco. Ziolkowski, invece, è rimasto a disposizione per tutta la durata del match senza trovare spazio.

Per i due giallorossi questi erano gli ultimi impegni in Nazionale: nelle prossime ore faranno ritorno a Trigoria per mettersi a disposizione di Gasperini in vista della ripresa del campionato.