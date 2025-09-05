Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Estonia: Gattuso debutta, Mancini in panchina

Alle 20:45 il Gewiss Stadium di Bergamo accende i riflettori su Italia–Estonia, quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026.
Gli Azzurri partono dal terzo posto nel Gruppo E: 3 punti in due gare, con la vetta lontana ben 9 lunghezze (Norvegia a punteggio pieno dopo 4 partite). L’Estonia, invece, ha collezionato appena 3 punti in 4 incontri.
È la prima uscita ufficiale per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Il nuovo CT sorprende subito con una scelta forte: Gianluca Mancini resta fuori dall’undici titolare. Il difensore della Roma, unico giallorosso convocato, parte dalla panchina. Al centro della difesa spazio alla coppia Bastoni-Calafiori.
Ecco le scelte di Gattuso per il match: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.