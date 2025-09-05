Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Estonia 5-0: debutto da sogno per Gattuso. Mancini resta in panchina

Esordio con il botto per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Italia travolge l’Estonia con un netto 5-0 nella quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026.
Il match si accende tutto nella ripresa: Kean apre le danze, Raspadori raddoppia, poi arriva la doppietta di Retegui e infine Bastoni mette il sigillo del pokerissimo azzurro. Una vera manita che regala tre punti preziosi.
Con questo successo, gli Azzurri restano al terzo posto del Gruppo E con 6 punti in 3 gare. Israele, vittorioso contro la Moldavia, è secondo a quota 9, mentre la Norvegia comanda a 12 con una partita in più.
Nota di formazione: Gianluca Mancini, unico giallorosso convocato, non ha visto il campo. Gattuso gli ha preferito la coppia Bastoni-Calafiori, lasciando il difensore della Roma in panchina per tutti i 90 minuti.