Oggi alle 20.45 andrà in scena Turchia-Croazia, match di qualificazione ad Euro2024 che si terrà alla Timash Arena di Bursa. Il bilancio dei precedenti è abbastanza equilibrato: tre successi per i Croati, due per i Turchi e cinque pareggi.

Il ct della Turchia Stefan Kuntz schiererà dal primo minuto il terzino giallorosso Celik a differenza di quanto accaduto nella scorsa partita.