Qualificazioni Euro2024, Polonia-Albania: Zalewski e Kumbulla in campo dal 1’

Nella seconda giornata di qualificazione per gli Europei 2024 scendono in campo Polonia contro Albania. Due i giallorossi impegnati in questa gara, da una parte Nicola Zalewski e dall’altra Marash Kumbulla. Entrambi partiranno come dal 1’ di gioco. Nella prima partita del girone Zalewski ha fatto il suo ingresso in campo al 65’ contro la Repubblica Ceca.

Queste le formazioni ufficiali:

Polonia (4-4-2): Szczesny; Frankowski, Bednarekk, Salamon, Kiwior; Kaminski, LInetty, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

Albania (4-3-1-2): Strakosha; Ivan Balliu, Kumbulla, Mihaj, Hysaj; Ramadani, Gjasula, Asani; Asllani; Uzuni, Cikalleshi.