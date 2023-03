Qualificazioni Euro2024, Polonia-Albania 1-0: Zalewski vince contro Kumbulla

Nella seconda giornata di qualificazione per gli Europei 2024 scendono in campo Polonia contro Albania. Due i giallorossi impegnati in questa gara, da una parte Nicola Zalewski e dall’altra Marash Kumbulla. Nella prima partita del girone Zalewski ha fatto il suo ingresso in campo al 65’ contro la Repubblica Ceca. Entrambi i giallorossi in questo match vengono schierati come titolari. Zalewski esce al 68’ mentre Kumbulla resta in campo per tutti i 90’ di gioco. Vince per 1-0 la Polonia grazie alla rete di Swiderski.