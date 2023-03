Qualificazioni Euro2024, Olanda-Gibilterra: Wijnaldum titolare

Allo stadio De Kuip di Rotterdam va in scena Olanda–Gibilterra, gara valida per la seconda giornata del Gruppo B di qualificazioni per gli Europei del 2024. Koeman ha scelto gli 11 che prenderanno parte della sfida. Presente dal 1′ Georginio Wijnaldum dopo la buona prova con la Francia, nonostante la sonora sconfitta. Di seguito le formazione ufficiale:

OLANDA (3-5-2): Cillessen; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Wijnaldum, Weiffer, Simons, Berghuis; Depay, Weghorst.

GIBILTERRA (4-3-3): Coleing; Torrilla, Olivero, Sergeant, Ronan; R. Chipolina, Bernardo Lopes, Casciaro; Walker, Combees, Britto.