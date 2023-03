Qualificazioni Euro2024: Georgia-Norvegia termina 1-1, Solbakken in campo fino all’80’

La sfida valida per la qualificazione ai campionati europei del 2024 tra Georgia e Norvegia è terminata 1-1. A portare in vantaggio la Norvegia dopo esattamente 15 minuti ci pensa Sorloth, a regalare il goal del pari per i georgiani è invece Mikautadze al 60′. Il punto rimediato stasera è il primo per entrambe le squadre, in testa alla classifica del gruppo D restano dunque Spagna e Scozia con 3 punti che però si sfidano stasera alle 20.45.

L’attaccante romanista Ola Solbakken nella scorsa gara contro la Spagna aveva giocato 15 minuti, stasera è invece partito titolare sostituito solo dopo il cartellino giallo rimediato al minuto 80.