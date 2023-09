La nuova Italia di Luciano Spalletti è chiamata a fare subito risultato. Gli azzurri sono impegnati questa sera a Skopje contro la Macedonia del Nord, match valevole la quinta giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024. La Nazionale dovrà vincere per rimanere in scia all’Inghilterra prima del Girone. Il tecnico ex Napoli ha diramato la lista degli 11 che prenderanno parte della sfida. Tra i giallorossi in campo Mancini e Cristante. Di seguito la formazione titolare scelta da Spalletti: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.



