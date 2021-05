Quale futuro per Totti?

Il Messaggero (A.Angeloni – U.Trani) – Torna d’attualità il ritorno di Totti alla Roma. In che ruolo, però non si sa: vicepresidente, dt, ds o responsabile del settore giovanile. Pinto lo ha già incrociato e qualcosa si muove.

Vicepresidente come Zanetti affiancando Friedkin jr – Questo è un ruolo di immagine e allo stesso tempo operativo. L’esempio di riferimento è quello di Javier Zanetti che si occupa di relazioni istituzionale e internazionali per l’Inter. Fa da tramite tra squadra e proprietà. Totti è un’immagine forte, una bandiera che si fa dirigente, che si fa Roma. Come Zanetti, ma anche come Rumenigge, uomo determinante per le fortune del Bayern Monaco.

Leggi anche: Mourinho: tre capitani da chiamare

Direttore tecnico. Un ruolo che manca: al centro della squadra – Non è detto che la Roma avrà questo ruolo sotto la gestione Mourinho. Il dt diventa il principale responsabile della squadra; oppure è semplicemente il dirigente che viene affiancato a chi la guida per dedicarsi al gruppo. Totti sembra tagliato per prendere la seconda posizione. Mourinho ha sempre avuto nello staff un ex giocatore bandiera del club. Ultimo ad essere contattato è stato Marco Amelia. Prima di lui si è pensato a De Rossi e Samuel.

Direttore sportivo. Attrae giocatori e “consiglia” nuovi talenti – Un uomo buono adatto per la direzione sportiva. Esistono allenatori bravi ad attrarre giocatori solo per la loro storia; ci sono dirigenti che hanno lo stesso potere. Totti al fianco di Pinto. Una sorta di punto di riferimento per la costruzione delle squadre, stagione dopo stagione.

Leggi anche: Non solo Belotti: Pinto ha in testa anche Depay

Settore giovanile. Con Bruno Conti per la coppia dei campioni – Totti ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori ed entrambe hanno sede a Roma. Ha cominciato a dedicarsi allo scouting con il suo amico Candela. Si è mosso da procuratore. Si è deidcato ai giovani, soprattutto i nuovi millennials, anche talenti classe 2005. Questo per dire che potrebbe tornare alla Roma per dedicarsi al settore giovanile che non ha un vero e proprio responsabile. Al momento lo gestisce De Sanctis che è anche il ds del club.