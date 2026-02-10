Tutti pazzi per Donyell Malen.

La sua doppietta ha consentito alla Roma di battere il Cagliari all’ Olimpico e di agganciare la Juventus al quarto posto in classifica. L’attaccante olandese ha ricevuto i complimenti anche la Fabio Quagliarella ieri sera a Sky:

“È uno dei pochi attaccanti in Italia che si sa muovere, non lo vedevamo da un bel po’ Quando il compagno ha la palla lui qualcosa fa, viene incontro o detta il passaggio in profondità, come in occasione del primo gol. Mancini è bravo a dargliela il pallonetto, lo scavino, è un colpo ragionatơ”