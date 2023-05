Pusher e ultrà: la droga dello sballo in curva Sud

La Repubblica (M. Carta) – Usavano come copertura una società di pony express. Ma oltre a consegnare pacchi, spacciavano droghe di ogni tipo: marijuana, hashish e cocaina destinate probabilmente alla movida di Ostiense, che ogni fine settimana attira migliaia di giovani, ma anche agli ambienti vicini alla curva Sud giallorossa.

Ad arrestare i tre spacciatori romani, ritenuti dagli inquirenti in contatto con il mondo ultras, sono stati sabato sera i poliziotti del commissariato Colombo che li hanno fermati con 13 kg complessivi di sostanze stupefacenti nascosti tra i pacchi e i furgoni delle consegne. I poliziotti, dopo averlo individuato grazie al fiuto di Odina, il cane al servizio del reparto Cinofili di Nettuno, si sono appostati. La loro pazienza è stata premiata dopo diverse ore, quando è comparsa un’auto con due uomini a bordo che, dopo aver aperto la serrande del box, hanno cominciato a caricare della merce apparentemente imballata.

È in quel preciso istante che gli agenti sono intervenuti. Una volta sorpresi con gli stupefacenti, Valerio M., 37 anni, e Andros Moccia, 27 anni, hanno dichiarato di lavorare per una società di consegne alla Garbatella. Gli investigatori, allora, si sono subito recati sul posto, trovando altri 100 grammi di cocaina all’interno dell’auto del titolare dell’azienda, Marco Z., noto pr della movida di via Libetta e dirigente di calcio di una polisportiva dell’Appio Latino.

Un ruolo che svolge con passione e foga, tanto che lo scorso 9 marzo era stato squalificato per aver offeso l’arbitro di una partita tra under 15. Il 44enne, originario dell’Alberone, era stato in passato un ultras della Roma. Gli investigatori sospettano che la droga, oltre ai locali della movida di Ostiense, potesse essere destinata agli ambienti della tifoseria giallorossa, con cui i tre sono in contatto, e alle piazze di spaccio dell’Appio e del Tuscolano.