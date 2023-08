Prosegue il ritiro del Paris Saint Germain in Giappone. Il club tra pochi minuti affronterà l’Inter in amichevole. Luis Enrique per la gara ha deciso di far accomodare ancora in panchina Renato Sanches, grande obiettivo a centrocampo della Roma. Il portoghese non ha ancora disputato neanche un minuti nei test precedenti. Il classe ’97 non rientra nei piani del tecnico spagnolo e l’accordo con la Roma sarebbe ad un passo. L’ex Lille dovrebbe approdare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto una volta finita la tournée.