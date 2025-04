Roberto Pruzzo nella giornata di oggi, si è espresso sull’1-1 della Roma contro la Juventus. Il bomber giallorosso è intervenuto così a Radio Radio: “Le difese hanno avuto la prevalenza ed è stata una partita equilibrata. Alla fine è stata abbastanza deludente”. Un pensiero, quindi, sulla classifica: “Un punto che non so che classifica fa ma la Roma continua a non perdere”. Certo è che l’ex Roma, da attaccante, si aspettasse di più dai giocatori offensivi e di maggior talento: “Le due squadre mancano negli ultimi metri, i due centravanti non l’hanno mai presa e Soulé e Yildiz si sono visti pochissimo…”.