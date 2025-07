Roberto Pruzzo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dedicata principalmente al recente arrivo nella Capitale dell’irlandese Evan Ferguson. Le sue parole.

Ferguson alla Roma, che operazione è?

“E’ un profilo per cui vale la pena rischiare. Nessuno può ipotizzare quale sia il suo vero potenziale, però con Gasperini può rilanciarsi e confermare quanto di buono si diceva di lui prima dell’infortunio. E’ un ragazzo giovane che ha fatto male nell’ultimo anno e mezzo ma ha ancora un margine molto ampio e ottime premesse tecniche”.

La chiave può essere proprio Gasperini?

“Con lui può esplodere, come è successo ad altri giovani attaccanti: penso a Hojlund, ma pure a Retegui ed altri. In un campionato come il nostro può fare 20 gol, visto quello che hanno fatto altre punte arrivate dalla Premier”.

Può giocare al fianco di Dovbyk?

“Hanno caratteristiche diverse, quindi è possibile. Io sono uno di quelli che darebbe una nuova chance all’ucraino. Dovbyk piace a pochi, però i numeri sono dalla sua parte e se ti fa 30 gol quest’anno ti diventa uomo-mercato per il futuro. Anche in questo caso Gasp può essere determinante. Ora la priorità è un esterno sinistro, col piede invertito, che sappia andare in doppia cifra”.