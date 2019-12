Pruzzo elogia Lulic: valanga di critiche

Nell’era social anche un’icona della Roma Roberto Pruzzo rischia di finire nel mirino delle critiche. Il secondo bomber di sempre della storia giallorossa (138 goal, meglio di lui solo Totti con 307) alle frequenze di Radio Radio ha rilasciato delle dichiarazioni controverse: “Lulic è diventato il mio mito. E’ un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un grande contesto come quello della Lazio”. Queste parole hanno scatenato l’ira di alcuni tifosi che hanno anche proposto di cancellare il nome del “bomber” dalla Hall of Fame. Lo riporta Il Corriere dello Sport.