Pruzzo: “Dzeko potrebbe raggiungermi in classifica, è un bomber completo”

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Roberto Pruzzo, 138 gol in 315 presenze con la Roma, uno scudetto, al secondo posto della classifica “all time” dei marcatori giallorossi.

Edin Dzeko può raggiungerla?

Se continuiamo così, con questi ritmi, perché no? Trentaquattro reti non sono poche, ma con la continuità attuale e se dovesse restare alla Roma per un altro po’ di tempo penso che Dzeko possa farcela. In più adesso si giocano tante partite tra coppe e campionato, potrebbe riuscire ad arrivare ai miei gol.

Cosa le piace di più di Edin?

E’ un grande giocatore, con qualità notevoli e una fisicità importante. Sa giocare con entrambi i piedi e questo per un attaccante è importante. E’ un bomber completo, che non pensa soltanto a fare gol, ma gioca anche per la squadra.

Anche come carattere la convince?

Magari a volte può sembrare che abbia un carattere un po’ così, però contro la Sampdoria la Roma ha vinto grazie alle sue perle, due gol davvero molto belli. Nonostante la squadra sia andata sotto, quando hai un attaccante di questo livello poi diventa più facile rimettere a posto le cose.